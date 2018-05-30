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مجلس حقوق الإنسان الأممي يدعو أوكرانيا للتحقيق في مقتل بابتشينكو
2018/05/30 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة السلطات الأوكرانية إلى إجراء تحقيق حول اغتيال الصحفي الروسي أركادي بابتشينكو، مشيرا إلى أن الاعتداء على الصحفيين هو اعتداء على حرية التعبير بشكل عام، لأن الصحفي الجيد هو من يحاول تسليط الضوء على الأمور الهامة، التي نحتاج لمعرفتها.

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