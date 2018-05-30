العثور على زعانف أسماك قرش مهددة بالإنقراض

2018/05/30 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-متابعة]عُثر على زعانف أسماك قرش مهددة بالانقراض، من بينها قرش الحوت المسالم العملاق، في شحنة على متن رحلة للخطوط الجوية السنغافورية إلى هونج كونج في مايو، وهو ما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة الصينية لتنظيم هذه التجارة.وجاءت شحنة الزعانف المتنوعة التي تزن 980 كيلوجراماً من كولومبيا وسريلانكا عبر سنغافورة.وأشارت الخطوط السنغافورية - التي تحظر شحنات زعانف القرش - إلى ن الشحنة كانت توصف بأنها ”مأكولات بحرية جافة.وتسمح هونج كونج باستيراد زعانف القرش بوصفها طعام شهي، لكن يتعين إصدار تصريح لأنواع القرش المدرجة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض.

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