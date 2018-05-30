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رحيل خطيب المنبر الحسيني السيد نزار المولى
2018/05/30 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توفي خطيب المنبر الحسيني السيد نزار المولى، اليوم الاربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان خطيب المنبر الحسيني السيد نزار المولى سيتم تشييعه في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم في الصحن الحسيني الشريف.

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