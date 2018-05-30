كوبيش أمام مجلس الامن: نحث السياسيين العراقيين على تشكيل حكومة وطنية تؤسس للعدالة والمواطنة

2018/05/30 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أدلى مبعوث الامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيش بتقريره الخاص بالانتخابات التشريعية في جلسة امام مجلس الامن الدولي، في إطار متابعة دورية يقوم بها مجلس الامن لوضع البلاد.وقال كوبيش خلال الجلسة التي عقدت اليوم الاربعاء في نيويورك، انه “في اطار مراقبتنا للانتخابات ومنذ اعلان النتائج شهدت العديد من […]

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