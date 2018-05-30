كوبيتش يدعو الى تشكيل حكومة عراقية خالية من الفساد

2018/05/30 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا المبعوث الاممي لدى العراق يان كوبيتش الى تشكيل حكومة عراقية خالية من الفساد .وذكر في كلمه له اليوم بمجلس الامن متحدثا عن التطورات في العراق ان"البرلمان العراقي طالب باعادة الفرز الديوي بنسبة 10 % من الاصوات ، وان الاحزاب العربية والتركمانية في كركوك طالبت باعادة فرز الاصوات ".وحث كوبيتش في كلمته القادة العراقيين على " تشكيل حكومة وحدة وطنية ".انتهى

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