الأربعاء 30 أيار 2018 م (15 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


مفوضية الانتخابات: مكتب كركوك اعتذر عن تسليم صناديق الاقتراع
2018/05/30 | 17:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو اعلنت مفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاربعاء، أن مكتب المفوضية في كركوك اعتذر عن تسليم صناديق الاقتراع بسبب احتجازها من قبل المجاميع التابعة لجهات سياسية.

وقال رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران في بيان صحفي ، ان المفوضية “وجهت، اليوم الاربعاء، مكتب انتخابات كركوك بضرورة تسلم صناديق الاقتراع في مناطق مختلفة من كركوك ونقلها الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: مكتب كركوك اعتذر عن تسليم صناديق الاقتراع) نشر أولاً على موقع (كركوك ناو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات: مكتب كركوك اعتذر عن تسليم صناديق الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كركوك ناو).


كامل التفاصيل في: كركوك ناو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ رئيس هيئة التفتيش الوطنية: الدول الغربية لا تتعاون في مجال تسليم المجرمين الإقتصاديين
⋙ بوتين: روسيا مستعدة للتعاون مع بلغاريا في مشاريع الطاقة في حال حصلت على ضمانات من صوفيا والاتحاد الأوروبي
⋙ واع / القاء القبض على لص محترف عاش 6 سنوات على سطح عمارة لسرقة أهم أسواق ديالى
⋙ خارطة طريق تركية أميركية حول منبج من 3 مراحل
⋙ تعرف على الموقف النهائي لمحمد صلاح من المشاركة في كأس العالم
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. وزيرة هندية تسقط في المجاري على الهواء مباشر
⋙ بالفيديو .. اشخاص ينجون بصعوبة بتحطم جسر في كوبا بسبب السيول
⋙ بالصور.. عمليات اخماد حريق كمب سارة والاثار التي خلفها
الأكثر شيوعا