مفوضية الانتخابات: مكتب كركوك اعتذر عن تسليم صناديق الاقتراع

2018/05/30 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو اعلنت مفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاربعاء، أن مكتب المفوضية في كركوك اعتذر عن تسليم صناديق الاقتراع بسبب احتجازها من قبل المجاميع التابعة لجهات سياسية.وقال رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران في بيان صحفي ، ان المفوضية “وجهت، اليوم الاربعاء، مكتب انتخابات كركوك بضرورة تسلم صناديق الاقتراع في مناطق مختلفة من كركوك ونقلها الى […]

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