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البرلمان يعلق على
2018/05/30 | 17:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البرلمان يعلق على "فصل" سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل

بغداد/..

علقت لجنة الخدمات النيابية، الأربعاء، على قرار مجلس الوزراء، والذي تضمن فصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل.

وقال عضو اللجنة عبد الحسين الازيرجاوي لـ"عين العراق نيوز"، ان "مجلس الوزراء خالف القانون بقراره فصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل"، مبينا ان "مجلس الوزراء خالف القوانين وتجاوز على صلاحيات وزارة النقل".

وأضاف الازيرجاوي ان "وزير النقل لم يعين رئيس سلطة الطيران المدني ورئيس الوزراء المسؤول عن تعيينه"، موضحا ان "هناك تعمد بالقرارات المتخذة ضد وزارة النقل".

وأفاد مصدر في وزارة النقل، امس الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء قرر فصل سلطة الطيران عن الوزارة.انتهى5

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