2018/05/30 | 17:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الدفاع المدني يحاول اطفاء حريق كبير اندلع في كمب سارة ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/30 | 17:55.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يحاول اطفاء حريق كبير اندلع في كمب سارة ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يحاول اطفاء حريق كبير اندلع في كمب سارة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يحاول اطفاء حريق كبير اندلع في كمب سارة ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يحاول اطفاء حريق كبير اندلع في كمب سارة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).