2018/05/30 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان لمديرية الحشد الشعبي أكد القاء القبض على فريق متخصص بسرقة وتهكير مواقع الكترونية على صفحات التواصل الاجتماعي قام مؤخرا بمحاولة اختراق مواقع الكترونية خاصة بالحشد الشعبي في بغداد.وأوضح البيان أن قوات الحشد الشعبي تمكنت من إلقاء القبض فريق متخصص بسرقة مواقع الفيس بوك في بغداد ، مشيرا الى ان العملية جاءت اثر أوامر قضائية صدرت بحق متورطين بعد محاولة الهكر السيطرة على مواقع خاصة بالحشد الشعبي.واضاف البيان انه "تم التعرف على هؤلاء بواسطة فريق متخصص في مواقع التواصل يعمل متعاونا مع اعلام الحشد وبعد عمليات تتبع من قبل أمن الحشد" ، مؤكداً أن المتورطين اعترفوا بجريمتهم الالكترونية كما اعترفوا بتهكيرهم مواقع مهمة لعدد من السياسيين بينهم رئيس حزب سياسي معروف واعضاء في البرلمان العراقي وعدد من الاعلاميين ، كما قاموا بابتزاز عدد من المواطنين خصوصا النساء.انتهىم .

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