اليابان تحت قيادة مدربها الجديد تخسر أمام غانا قبل كأس العالم

2018/05/30 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت اليابان لخسارة محبطة 2-صفر أمام غانا بعدما اعتمد مدربها الجديد أكيرا نيشينو على خطة مختلفة ضمن استعداداتها لكأس العالم لكرة القدم في استاد يوكوهاما تحت أمطار غزيرة‭‭،‭ ‬‬‬اليوم الأربعاء.

وسجل قائد غانا توماس بارتي هدفا من ركلة حرة بعد ثماني دقائق وضاعف الوجه الجديد إيمانويل بواتنج التقدم في بداية الشوط الثاني.



‭‭‭ ‬‬‬وظهرت اليابان بأداء باهت لتتعقد مهمة نيشينو في الساعات المقبلة قبل إعلان التشكيلة النهائية لكأس العالم المكونة من 23 لاعبا غدا الخميس.

واعتمد نيشينو، الذي تولى المهمة في أبريل/نيسان الماضي خلفا لوحيد خليلوجيتش الذي قاد اليابان للنهائيات بنجاح، على خطة 3-4-2-1 لكن بدا الارتباك الدفاعي واضحا.

وقال نيشينو ان هناك إيجابيات مستقاة من المباراة لكنه أضاف ان طريقة اللعب التي اعتمد عليها لم تجد نفعا أمام هجوم غانا السريع.

وأضاف نيشينو “شعرت بالدهشة لمستوى لاعبي غانا الذين استطاعوا التحول من الدفاع للهجوم بسرعة..



بينما كان رد فعل غانا جيدا، فانني لم استطع ان استغل ثلاثي الدفاع بشكل جيد كما كنت اعتقد”.

وتابع “اللعب بثلاثة لاعبين في خط الدفاع ليس الطريقة المناسبة.



جربت اللعب بثلاثة في خط الدفاع لارى كيفية رد الفعل خلال المباراة عندما نتراجع”.

وتبدأ اليابان مشوارها في كأس العالم بمواجهة كولومبيا يوم 19 يونيو /حزيران ثم تلتقي مع السنغال وبولندا ضمن المجموعة الثامنة.

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