ذي قار تهاجم وزارة الموارد المائية

2018/05/30 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي، عن هجرة أعداد كبيرة من مربي الجاموس من بعض القرى بسبب شح المياه، فيما هاجم وزارة الموارد المائية واتهمها بأنها خذلت جميع المحافظات.

وقال الدخيلي في تصريح له تابعته "الاتجاه"، ان "الازمة المائية التي تمر بها المحافظة نتيجة شحة المياه ادت الى هجرة اعداد كبيرة من القرى ومربي الجاموس"، مبينا ان "احد القرى في منطقة النصر هاجرت نتيجة ذلك".

واضاف ان "المحافظة لم تتمكن من حفر الابار نتيجة الشحة المائية كما لم تتمكن الوزارة من اكمال مشروع حفر الابار في المحافظة".

واشار الى ان "الوزارة لم تحقق اهدافها وخذلت جميع المحافظات وعجزت عن توفير المياه"، مؤكدا ان "ذي قار الاكثر تضررا من بين المحافظات الاخرى لانها تقع في ذنائب النهر".

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