2018/05/30 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عدت النائبة الايزيدية قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن "حوادث الأعمال الارهابية"، خطوة "جيدة لكنها متأخرة".

وقالت دخيل في بيان ورد لشفق نيوز انه "في خطوة جيدة، لكنها متاخرة، اعتبرت الهيئة العامة بمحكمة التمييز الاتحادية وبجلستها المنعقدة بتاريخ 27/5/2018 أن مضي سنتين على الفقدان في حوادث الأعمال الارهابية وإذا لم يعرف مصير المفقود خلالها يعد سببا كافيا للحكم بوفاة المفقود".

واضافت "نشيد بالقضاء العراقي وبقراراته التي يسعى من خلالها لانصاف الضحايا الابرياء الذين سقطوا بفعل الاعمال الارهابية، ونشير الى ان اهلنا في سنجار والذين تعرضوا الى كارثة ابادة، يستحقون ان تكون هنالك فقرات خاصة بهم، تحيط بكامل معاناتهم وتنصفهم اسوة بغيرهم من ابناء الشعب العراقي".

وطالبت دخيل بحقوق "المئات من ضحايا كارثة سنجار من الذين تم اعدامهم من قبل عناصر داعش عقب اجتياحه للمنطقة ودفنهم بشكل عشوائي في اكثر من 60 مقبرة جماعية مكتشفة لحد الان"، مشددة على "ضرورة اعتبار كل ضحية تم التعرف عليها او بشهادة شهود عيان من الناجين من تلك المجازر، شهداء، وتعويض ذويهم وفق القرارات والقوانين العراقية السائدة".

كما شددت "على القضاء العراقي عدم احتساب المختطفين الايزيديين المجهول مصيرهم لحد الان ضمن المتوفين، بل نطالب باستحداث فقرة قضائية خاصة بالرجال والاطفال المخطوفين، وبالمختطفات من الايزيديات ومنح ذويهم التعويض اللازم، مع صرف رواتب لعوائلهم الى حين كشف مصيرهم"، داعية "الحكومة العراقية الى الاستمرار في البحث عن مختطفينا ومختطفاتنا في مخيمات النزوح داخل العراق، والبحث عنهم في خارجه عبر القنوات الدبلوماسية مع الدول العربية والاسلامية والغربية، لاننا نطالع بشكل مستمر اخبارا تفيد بقيام مسؤولين من تلك الدول بمساعٍ لاعادة اطفال ونساء رعاياهم الدواعش الى اوطانهم، وحري بالحكومة ان تبذل جهودها لنحو 3 الاف مفقود ومختطف من الايزيديين منذ 3 سنوات و10 اشهر".

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