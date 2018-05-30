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ما حقيقة تعيين اللواء سعد معن مديراً عاماً للمرور؟؟
2018/05/30 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   نفت مديرية المرور العامة ، اليوم الاربعاء ، تعيين المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن مديراً للمرور العامة ، فيما اشار الى ان تلك الانباء تناقلتها بعض الوكالات...

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