ما حقيقة تعيين اللواء سعد معن مديراً عاماً للمرور؟؟

2018/05/30 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية المرور العامة ، اليوم الاربعاء ، تعيين المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن مديراً للمرور العامة ، فيما اشار الى ان تلك الانباء تناقلتها بعض الوكالات...

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