سجل جيد للسعودية امام الاورغواي

2018/05/30 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:ستكون مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغوياني، يوم 20 حزيران المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لمونديال روسيا 2018، الأولى بين الأخضر ومنتخب من أمريكا الجنوبية، ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

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وخلت مشاركات المنتخب السعودي الـ 4 بالمونديال، قبل نهائيات روسيا، من أي مواجهة مع منتخب من أمريكا الجنوبية، خاصة في دور المجموعات، وعندما صعد الأخضر السعودي لدور الـ16 بمونديال أمريكا 1994، التقى منتخبا أوروبيا (السويد)، ليظل سجل مواجهاته المونديالية خاليا من مقابلة منتخبات أمريكا اللاتينية.وستكون مباراة السعودية مع الأوروغواي في مونديال روسيا، الثالثة في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث سبق لهما أن التقيا مرتين في مباراتين وديتين، الأولى كانت بالدمام في شهر آذار 2002، ضمن استعدادات الأخضر لمونديال كوريا الجنوبية واليابان، وفاز المنتخب السعودي آنذاك 3 / 2، والثانية كانت في شهر تشرين الأول عام 2014، على استاد الجوهرة المشعة بجدة، وانتهت بالتعادل 1 / 1.ولكن سجل مواجهات المنتخب السعودي مع منتخبات أمريكا الجنوبية ملئ بالمباريات، سواء الودية، أو التي أقيمت في كأس القارات، وقد يصل عددها إلى 16 مباراة، خسر خلالها الأخضر السعودي في 10 مباريات، وتعادل في 5 وحقق الفوز مرة واحدة فقط.

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