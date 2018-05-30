غوارديولا : ما قام به ريال مدريد هو اعجاز

2018/05/30 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – أثنى بيب ‏غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على انجاز ريال مدريد بالتتويج بدوري الابطال 3 مرات على التوالي قائلا : ما قام به ريال مدريد شيء من الصعب للغاية لأي ناد تحقيقه ، ولا يهم هل يستحقون اللقب او لا لأن ما قاموا به هو الإعجاز ويصعب تحقيقه” .

وسئل هل سيتعاقد مع ايسكو رد بالنفي قائلا ” لا “.

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