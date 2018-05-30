صحيفة إسبانية: ثلاثة عوامل تحدد مصير ديمبلي مع برشلونة

2018/05/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هناك 3 جوانب تحدد مصير ديمبلي مع برشلونة، الأول يتمثل في أنَّ إدارة البلوجرانا، لا تزال تتوقع المستقبل الواعد، لصاحب الـ 20 عامًا، على ملعب الكامب نو.

أما الجانب الثاني، يتمثل في أن إدارة برشلونة، قد تدرس إمكانية التخلي عن اللاعب، حال تلقي بعض العروض، التي تتراوح بين 115 وحتى 120 مليون يورو، بحسب الصحيفة.

وبينت الصحيفة، أن الجانب الثالث، يدور حول إرادة ورغبة اللاعب نفسه، والتي ستلعب دورا كبيرا في وجهته المقبلة، وما إذا كان سيرحل، أم سيفضل البقاء في برشلونة، رغم صعوبة ذلك، لوجود الثلاثي ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وفيليب كوتينيو، بالإضافة إلى التعاقد المحتمل مع أنطوان جريزمان، من أتلتيكو مدريد.

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