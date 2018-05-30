2018/05/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت رئاسة الجمهورية، اليوم الاربعاء، كتابا الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدت فيه قرار مجلس النواب العراقي بشأن نتائج الانتخابات النيابية مخالفة دستورية، لافتة الى انها فاتحت المحكمة الاتحادية العليا لبيان رأيها بالموضوع.

وتشهد البلاد حالة من الغليان السياسي على خلفية شكوك بالتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية حيث طالب البرلمان العراقي مفوضية الانتخابات بإجراء عملية عد وفرز يدوية بنسبة 10% من نتائج الانتخابات في أرجاء البلاد وإلغاء نتائج تصويت الخارج والنازحين، فيما تطالب القوى السياسية الأخرى بإلغاء نتائج الانتخابات بالمجمل.

وجاء في الكتاب الذي اطلعت شفق نيوز على نسخة مصورة منه ان رئاسة الجمهورية تشير الى قرار مجلس النواب المؤرخ في 28 من ايار الجاري المتضمن الغاء نتائج بعض المحافظات واعادة العد والفرز في بعض المراكز الاخرى، مشددة على انه قرار مخالف لاحكام الدستور وقانون المفوضية.

وكما جاء في الكتاب فان رئاسة الجمهورية فاتحت المحكمة الاتحادية العليا لبيان رأيها بصدد الموضوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تعد قرار البرلمان بشأن الانتخابات "مخالفة دستورية" وتفاتح "الاتحادية") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تعد قرار البرلمان بشأن الانتخابات "مخالفة دستورية" وتفاتح "الاتحادية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).