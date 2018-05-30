حزب العمال يعلن قتل 19 جنديا تركيا داخل اقليم كوردستان

2018/05/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قوات حماية الشعب الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني، اليوم الاربعاء، عن انها تمكنت من قتل 19 جنديا تركيا في منطقة برادوست التابعة لمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، بالاضافة الى اصابة عدد اخر بجروح.وقال مسؤول اعلام ونشر قوات حماية الشعب ريفان ولات في تصريح صحفي ان عناصر قواته خاضت امس الثلاثاء قتالا في كردي ليلكان في منطقة برادوست، موضحا ان مقاتليه تمكنوا من قتل 19 جنديا تركيا واصيب عدد اخر بجروح.واشار ولات الى ان القوات التركية قامت بعد ذلك عن طريق عدد من الطائرات المقاتلة بقصف المنطقة، لافتا الى ان القصف لم يخلف اية خسائر في الارواح في صفوف مقاتليه.واضاف ان القوات التركية قامت باخلاء جثث قتلاها وجرحاها من المنطقة عن طريق طائرات الهليوكوبتر.وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اعلن الاسبوع الجاري مقتل اكثر من 400 عنصر من حزب العمال داخل اقليم كوردستان.وينشط عناصر حزب العمال المعروف اختصارا بالـ"PKK" في مناطق محاذية للحدود بين العراق وتركيا، وتنفذ أنقرة بين الحين والآخر غارات جوية على تلك المواقع، تقول إنها تستهدف تجمعات عناصر حزب العمال الذي تعتبره منظمة إرهابية.

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