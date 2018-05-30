2018/05/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاعلام الامني يعلن العثور على مواد متفجرة في احد مخابئ داعش جنوب الموصل

30/05/2018 21:08:00 PM | عدد القراءات : 240

واع / الموصل

اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، العثور على مواد متفجرة في احد مخابئ داعش جنوب الموصل.

وذكر الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه، انه "خلال عملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة ، مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 تمكنت من الوصول الى احد المخابىء التي تضم كدسا للعتاد والمتفجرات من مخلفات داعش الارهابي في منطقة الشورة جنوب الموصل".

واضاف انه "احتوى الكدس على 50 قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم و30 قنبرة محلية الصنع و5 قوالب لتصنيع عبوة المسطرة".

واشار الى انه "تم تفجير المواد موقعيا من قبل المفارز الهندسية التابعة للفرقة".

ت:ح.ك

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