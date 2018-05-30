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رونالدو يقترب من شراء نادي إسباني
2018/05/30 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – اقترب النجم البرازيلي السابق رونالدو أسطورة الكرة البرازيلية ونادي ريال مدريد الإسباني السابق من شراء نادي بلد الوليد الإسباني الكامن بدوري القسم الثاني في إسبانيا.

وأكدت صحيفة جلوبو البرازيلية بأن رونالدو قد أنهى مفاوضاته لشراء النادي الإسباني مقابل 30 مليون يورو.

وكان رونالدو قد ألمح الى رغبته في شراء نادي بالقسم الثاني في إسبانيا أو إنجلترا من أجل خوض تجربة بحياته المهنية.

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