إدارة النصر تستهدف أعادة الجزيرة إلى قميص الفريق

2018/05/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر تدرس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة سعود السويلم، بالتعاون مع الشركة المصممة لقمصان الفريق الجديدة في أجراء تعديل على قميص الفريق الموسم المقبل.

وتستهدف إدارة العالمي إعادة رسم الجزيرة على قمصان الفريق الكروي بشكل بارز وبما لا يتعارض مع مساحة الدعاية الإعلانية لشركاء النادي.

ومن المقرر أن يعود شعار الجزيرة العربية التي يتوسطها كلمة ” نصر ” مجددًا لقمصان فريق العالمي اعتبارًا من الموسم المقبل بنفس صورته التي عرف بها بين أنصار النادي.



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وفي سياق أخر أنهى مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة سعود السويلم، ملف قضية البرازيلي هيرناني دي سوزا، بعد أن أودعت 22 مليون ريال لخزينة إدارة نادي فلامينجو البرازيلي، المبلغ المستحق على النادي السعودي.

وأعلنت إدارة فلامنجو اليوم، إنهاء قضية اللاعب بعد استقبالها كامل المبلغ المستحق، مع غرامات التأخير.





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