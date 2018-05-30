رابح لونيسي - شروط الثورة الديمقراطية بين ماركس وبن خلدون

2018/05/30 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابح_لونيسي يعد بن خلدون أبرز من درس المجتمع المغاربي، وأوضح دور العصبيات فيه، خاصة أثناء بدايات إنحطاط الحضارة الإسلامية في عهده، وكأنه في كتابه "المقدمة" يدعو بشكل غير مباشر إلى قطيعة مع ممارسات يراها معرقلة لإستمرار هذه الحضارة، خاصة في المنطقة المغاربية، لكن لم يهتم المسلمون بإنتاج ابن خلدون، ولم يسمعو به إلا بعد أن أكتشفه المستشرق الفرنسي دوسلان في القرن19م، وتجاهله معاصروه لأنه خرج عن مألوف الم......

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