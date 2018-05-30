2018/05/30 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة تعلن رصدها عمليات تزوير وترهيب بالانتخابات البرلمانية

بغداد/..



أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، رصدها عمليات تزوير وترهيب من مجموعات مسلحة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ12 أيار الجاري.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان ، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن حول أوضاع العراق، إنه "تم تسجيل بعض عمليات التزوير في الانتخابات وترهيب من قبل جماعات مسلحة"، من دون الإشارة إلى طبيعة عمليات التزوير وأسماء تلك الجماعات المسلحة.

وأضاف كوبيتش أن "الانتخابات اتسمت بانخفاض إقبال الناخبين (نحو 44%)، وقرار أكثر من نصف المصوتين بعدم ممارسة حقهم الديمقراطي يبعث بإشارة قوية إلى ممثليهم".

وأوضح أنه "بعد انتهاء الانتخابات والإعلان عن النتائج الأولية، برز العديد من القادة السياسيين وأيدوا علنا العملية الانتخابية، وبينهم رئيس الوزراء (حيدر العبادي) والجمهورية (فؤاد معصوم)".

ونوه في الوقت نفسه إلى أنه "بمناطق أخرى، خاصة كركوك، برزت شكاوى تطالب بالعد اليدوي للنتائج وبخاصة من جانب العرب والتركمان".

وحث مفوضية الانتخابات على "الفصل في جميع الطعون على النحو المناسب وفي الوقت المناسب"، موضحا إن "الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والنصح ودعم أي إجراءات ضرورية للحفاظ على الثقة في العملية الانتخابية".

وشدد على أن "مرحلة ما بعد الانتخابات تمثل وقتاً حاسماً كي تعمل الحكومة الجديدة في طريق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمس الحاجة اليها".



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