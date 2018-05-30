الأربعاء 30 أيار 2018 م (15 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


على خطى قطر والإمارات… البحرين تتخذ هذا الإجراء
2018/05/30 | 22:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، الأربعاء 30 مايو/ أيار، أن البلاد تدرس منح الأجانب تأشيرات إقامة مدتها عشرة أعوام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على خطى قطر والإمارات… البحرين تتخذ هذا الإجراء) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على خطى قطر والإمارات… البحرين تتخذ هذا الإجراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الجبوري يدعو رئاسة الجمهورية والقضاء لـ"قطع الطريق على الأخطاء الكارثية للانتخابات" {موسع}
⋙ أخبار إيطاليا | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة فرنسا
⋙ بطولة فرنسا المفتوحة: ديميتروف إلى الدور الثالث بعد مباراة ماراتونية
⋙ 🔴 صلاح يغيب عن مباراة الأوروجواي في كأس العالم
⋙ دراسة علمية "تتنبأ" ببطل كأس العالم 2018
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسل الغد: الوساطة المصرية تنجح في تهدئة الأوضاع بغزة
⋙ بالفيديو.. تمرين جوي غير مسبوق للقوات الخاصة
⋙ بالصور رئيس الوزراء يزور داري المسنين والايتام
الأكثر شيوعا