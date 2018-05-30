على خطى قطر والإمارات… البحرين تتخذ هذا الإجراء

2018/05/30 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، الأربعاء 30 مايو/ أيار، أن البلاد تدرس منح الأجانب تأشيرات إقامة مدتها عشرة أعوام.

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