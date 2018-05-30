افشال محاولة إدخال مواد مخدرة عبر منفذ الشلامجة في البصرة

2018/05/30 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاربعاء، افشال محاولة لتهريب هيروين عبر منفذ الشلامجة عند محافظة البصرة.وقال مدير اعلام الهيئه جعفر كمر لوكالة الانباء العراقيه (واع)، ان “الهيئة وشرطة الكمارك تمكنا من اعتقال مسافر ايراني يروم تهريب مواد مخدرة في مخبأ بملابسة إلى داخل البلاد عبر منفذ الشلامجة مع الجمهورية الايرانية في محافظة […]

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