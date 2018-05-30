2018/05/30 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن الوكالة

وكالة خبرية مستقلة تهتم بنقل الأحداث المحلية والعربية والدولية بحيادية وموضوعية، ننقل لكم الخبر وما وراءه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منبئ جوي: موجة حرارة قادمة نهاية الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منبئ جوي: موجة حرارة قادمة نهاية الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).