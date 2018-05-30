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21 مرشحا يتنافسون على الادارة الجديدة لاتحاد كرة القدم غدا
2018/05/30 | 22:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

تنتخب الهيئة العامة للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم في الساعة الحادية عشرة من  صباح يوم غد الاحد في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد هيئة ادارية جديدة لقيادة عمل اتحاد اللعبة خلال السنوات الاربع المقبلة.

ويتنافس 21 مرشحا تمت الموافقة عليهم من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات، للفوز بمقاعد الادارة الجديدة، هم عبد الخالق […]

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