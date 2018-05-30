الأسهم الأمريكية توسع مكاسبها والدولار يتراجع عقب تقرير

2018/05/30 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت الأسهم الأمريكية مكاسبها، في حين تراجع الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تقرير "البيج بوك".

وذكر تقرير"البيج بوك" الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الضغوط التضخمية تبدو ضعيفة على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتراجع معدلات البطالة، كما أشار إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة معتدلة.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.3% إلى 24696.5 نقطة، رابحاً333 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.4% إلى 2727.6 نقطة، فيما ارتقع "ناسداك" إلى 7470.5 نقطة، بزيادة بلغت 1%.

وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس بنحو 0.1% إلى 1305.70 دولار للأوقية خلال التداولات الإلكترونية.

وأضافت التقرير أن زيادات الأجور لا تزال متواضعة في معظم الولايات الأمريكية، مع استمرار ضيق سوق العمل في جميع أنحاء البلاد.

في حين تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.9% إلى 1.1651 دولار، فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام الين الياباني بنسبة0.1% إلى 108.90 ين.

كما انخفض الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2% إلى 1.3278 دولار.

أما مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة 6 عملات رئيسية فقد تراجع بنحو 0.7% إلى 94.198 دولار.

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