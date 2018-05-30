2018/05/30 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بالصورة..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. العبارات المكتوبة على حافلات المنتخبات في كأس العالم 2018) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بالصورة..
العبارات المكتوبة على حافلات المنتخبات في كأس العالم 2018
تأریخ التحریر: : 2018/5/30 21:56
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. العبارات المكتوبة على حافلات المنتخبات في كأس العالم 2018) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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