السيد عمار الحكيم يؤكد المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية

2018/05/30 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس التحالف الوطني زعيم تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.وهنأ السيد عمار الحكيم في بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ذكرى ولايدة الأمام الحسن عليه السلام قائلاً: "في ليلةِ النصف من شهر رمضان المبارك في السنةِ الثالثة للهجرة، وفي تلك الأجواء التي يعيشها المؤمنون من المهاجرين والأنصار وهم ملتفون حول رسول الله {صلى الله عليه وآله وسلم} وقد مرتْ عليهم سنينٌ عجاف حيثُ الحصار والحروب وتكالب الأعداء، كانتْ ولادةُ كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى {عليه السلام} حيثُ مثلتْ أولى مصاديق الوعد الإلهي في استمرارِ ذرية رسول الله {صلى الله عليه وآله وسلم} عبرَ ابنته الزهراء فاطمة {عليها السلام}".وأضاف "نستقبلُ هذه الولادة الميمونة هذا العام ونحن نمضي قدماً في طريقنا لتشكيلِ حكومة الأغلبية الوطنية، لنستمدَ من هذه الذكرى العطرة العزم والإصرار في طريقِ خدمة أبناء شعبنا".وبارك السيد عمار الحكيم "الولادة الميمونة للإمامِ المجتبى الحسن بن علي {عليهما السلام}".انتهى

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