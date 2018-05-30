العبادي يزور دارَي المسنين والايتام في بغداد

2018/05/30 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..زار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، دارَي المسنين والايتام في بغداد.وقال المكتب الاعلامي، في بيان تلقته اسيا الاخبارية، ان “رئيس مجلس الوزراء زار داري المسنين والايتام في العاصمة بغداد مساء اليوم للاطلاع على اوضاعهم”.واضاف البيان، ان “العبادي اجرى جولة في الدارين واطلع على اوضاع الايتام والمسنين فيها، وتناول […]

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