رياح عاصفة تقتل شخصا وتصيب 75 اخرين في طهران

2018/05/30 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال محمد كرم درآبادي في حديث لمراسل ارنا ان الرياح الشديدة تسببت في انهيار انقاض احد المباني ومقتل رجل في ال36 من عمره علي اثرها.واوضح ان 50 شخصا اصيبوا بجروح طفيفة فيما تم نقل 25 من المصابين الي المستشفيات لتلقي العلاج.انتهي**س.ر

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