الأربعاء 30 أيار 2018 م (15 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


رئيس الوزراء يجري جولة بداري المسنين والايتام ويتناول وجبة الافطار معهم
2018/05/30 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ina.iq/wp-content/uploads/2018/05/عبادي-300x225
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يجري جولة بداري المسنين والايتام ويتناول وجبة الافطار معهم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يجري جولة بداري المسنين والايتام ويتناول وجبة الافطار معهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الجبوري يدعو رئاسة الجمهورية والقضاء لـ"قطع الطريق على الأخطاء الكارثية للانتخابات" {موسع}
⋙ أخبار إيطاليا | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة فرنسا
⋙ بطولة فرنسا المفتوحة: ديميتروف إلى الدور الثالث بعد مباراة ماراتونية
⋙ 🔴 صلاح يغيب عن مباراة الأوروجواي في كأس العالم
⋙ دراسة علمية "تتنبأ" ببطل كأس العالم 2018
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسل الغد: الوساطة المصرية تنجح في تهدئة الأوضاع بغزة
⋙ بالفيديو.. تمرين جوي غير مسبوق للقوات الخاصة
⋙ بالصور رئيس الوزراء يزور داري المسنين والايتام
الأكثر شيوعا