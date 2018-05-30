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النفط يرتفع الى 77 دولار للبرميل
2018/05/30 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/..

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، الأربعاء، الى 77 دولار للبرميل الواحد، بعد إشارات بأن "أوبك" والمنتجين من خارجها يعتزمون الالتزام باتفاق خفض إنتاج الخام حتى نهاية العام الجاري.

وبحلول الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 2.3% إلى 77.14 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يوليو بنحو 2.2% إلى 68.17 دولار للبرميل.

وتعرضت أسعار الخام للضغط في الجلسات الأخيرة وسط توقعات بأن "أوبك" ستقرر رفع الإنتاج للمساعدة في تعويض نقص الإمدادات من إيران وفنزويلا.

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