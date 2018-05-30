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على خلفية التصعيد في غزة نشطاء BDS يهاجمون وزير التجارة الإسرائيلي في كندا
2018/05/30 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاجم نشطاء حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل وزير الاقتصاد والتجارة الإسرائيلي في كندا، على خلفية الهجمات الإسرائيلية المتوالية على قطاع غزة، منذ الأمس الثلاثاء.

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