على خلفية التصعيد في غزة نشطاء BDS يهاجمون وزير التجارة الإسرائيلي في كندا

2018/05/30 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم نشطاء حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل وزير الاقتصاد والتجارة الإسرائيلي في كندا، على خلفية الهجمات الإسرائيلية المتوالية على قطاع غزة، منذ الأمس الثلاثاء.

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