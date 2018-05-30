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وزارةالاعمار والاسكان تطلق رواتب موظفيهى يوم غد
2018/05/30 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزير الاعمار والاسكان آن نافع اليوم الاربعاء، عن اطلاق مستحقات رواتب موظفي تشكيلات الوزارة المتاخرة بسبب الاشكالات الاجرائية لعملية فك الارتباط يوم غد الخميس.

وذكر بيان لاعلام الوزارة انها ستتسلم صكا بمبلغ الرواتب من وزارة المالية يوم غد الخميس.

واضاف البيان ان تاخر رواتب موظفي تشكيلات الوزارة تم معالجته نهائيا وسيتسنى لهم تسلم مستحقاتهم المالية.

انتهى/خ.

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