بالصور..الشنبلان في بابل والموارد المائية تصفها بـ

2018/05/30 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادوصف وزير الموارد المائية حسن الجنابي، الاربعاء، نمو الادغال المائية "الشمبلان"، في الجداول والانهار بالكارثة، فيما دعا الى رفع الوعي بخطورة الادغال المائية الغريبة.وقال الجنابي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "نمو الادغال المائية (الشمبلان)، في الجداول والانهار وبشكل يفوق التصور، امر كارثي"، مشددا على ضرورة "مشاركة الجميع في ازالة هذه النباتات الضارة التي تتغذى على الملوثات التي تطرح في الانهار والقنوات".ودعا الجنابي الى "رفع الوعي بخطورة الادغال المائية الغريبة وتجنيد الطاقات خاصة على المستوى المحلي"، مؤكدا على اهمية "تعضيد الدعم المالي والمعنوي للوزارة للاستمرار بمكافحة هذا الوباء".والشمبلان هو نبات ينتشر في الانهر ويسبب انحسار تدفق المياه ما يؤثر على عمل محطات الاسالة بشكل كبير.

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