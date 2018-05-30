2018/05/30 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتطابق أهدافها وأولوياتها وأفكارها وبرامجها مع تحالف القوى العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلتان تشكلان تحالفاً من 31 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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