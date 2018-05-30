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كتلتان تشكلان تحالفاً من 31 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد
2018/05/30 | 23:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تتطابق أهدافها وأولوياتها وأفكارها وبرامجها مع تحالف القوى العراقية

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