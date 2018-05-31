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عدنان درجال: كاس لم تغلق الدعوى ضد اتحاد الكرة
2018/05/31 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأكد النجم الدولي السابق عدنان درجال، أن الدعوى التي رفعها ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم لدى محكمة "كاس" مازالت مفتوحة ولم تغلق.وأضاف "أود أن أوضح للشارع الرياضي بأنني تلقيت اليوم الأربعاء الموافق 30 أيار 2018 رسالة من المحامي الخاص في الدعوى تفيد بأن قرار محكمة الكاس الدولية الصادر اليوم نفسه والقاضي برفض طلب تأجيل انتخابات اتحاد كرة القدم المزمع إقامتها يوم الخميس 31 الشهر ذاته، وكذلك عدم دخولي الانتخابات كمرشح عن نادي الزوراء الرياضي، لا يعني أبداً غلق الدعوى ورفضها وعدم النظر بالقضية" أي أن كل ما أعلنه المستشار القانوني للاتحاد غير صحيح وينطوي على نوايا سلبية بعيدة عن روح القانون وأصوله، بدليل أنه قام بنشر ورقتين من أصل 24 ورقة تم إرسالها لي وله من قبل محكمة كاس الدولية".

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