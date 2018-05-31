🔴 مجلة فرانس فوتبول : راموس لديه ايضا فرصة كبيرة للتتويج بالكرة الذهبية

2018/05/31 | 01:10

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هاي كورة – اوضحت مجلة فرانس فوتبول اليوم ان سيرجيو راموس ( قائد الريال و منتخب اسبانيا ) لديه ايضا فرصة كبيرة من أجل التتويج بالكرة الذهبية و ذلك في حالة فوز منتخب بلاده بكأس العالم في يوليو المُقبل

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