مدرب ريال السابق يهاجم بيل لفشله في تعلم الأسبانية

2018/05/31 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر وجه جون توشاك المدير الفني الأسبق لنادي ريال مدريد، هجوما عنيفا على الويلزي جاريث بيل، بسبب فشله في تعلم اللغة الأسبانية طوال فترته مع النادي.

بيل انضم لنادي العاصمة في عام 2013 بصفقة قياسية، ليعيش تجربة غير مستقرة بالعديد من الفترات، وسط تلميحات أخيرة برحيله عن الفريق.

ومن جانبه انتقد توشاك اللاعب في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الأسبانية قائلا:"هو لا يتحدث كثيرا للإعلام وهذا أمر محزن، قضى كل هذه الفترة في أسبانيا لم يتعلم اللغة".



مواد متعلقة بيل في مفاوضات لحسم مستقبله مع ريال مدريد سكولز يدفع مانشستر يونايتد للتعاقد مع بيل أو نيمار نجوم مانشستر يونايتد يحتفلون باليوبيل الذهبي لأول لقب أوروبي كريستيانو رونالدو، حسام حسن وأبرز الهدافين الدوليين عبر التاريخ

وأضاف:"اذا كنت ستلعب في دولة فعليك حتى المحاولة فهذا سيغير انطباعات الناس عنك".

وحرص أيضا المدرب الذي سبق وعمل على فترتين مع ريال على دعم الفرنسي زين الدين زيدان، وقراره بعدم الاعتماد على بيل كأساسي خاصة للإصابات العديدة التي تعرض لها.

يذكر أن صاحب الـ28 عاما الذي سجل هدفين ريال بنهائي دوري الأبطال أخيرة ضد ليفربول، فاز بلقب دوري أسباني وأربع ألقاب أبطال خلال رحلته مع الميرينجي حتى الآن.





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