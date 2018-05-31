الخميس 31 أيار 2018 م (16 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


ليس كل ما مضى من التشريعات … مات – ١
2018/05/31 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لقد عرفنا التشريعات العراقية بنصها القانوني مكتوبة بالحرف وبالكلمة وبالجملة المفيدة ، وقرأنا تراكيب ألفاظها بصياغات عراقية خالية من الشوائب واللحن ، وتذوقنا نكهتها العربية الأصيلة الخالصة ، المفعمة بالقواعد والحكم البالغة ، القاطعة في ثبوت دلالاتها وحقائق وقائعها ، لمجتمع حي يستند في عمله ويمارس أنشطته المختلفة ، على وفق الأسس والمبادئ والقيم الإنسانية … ليس كل ما مضى من التشريعات … مات – ١

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليس كل ما مضى من التشريعات … مات – ١ كتابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليس كل ما مضى من التشريعات … مات – ١) نشر أولاً على موقع (كتابات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليس كل ما مضى من التشريعات … مات – ١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كتابات).


كامل التفاصيل في: كتابات ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ ملتقى النبأ للحوار يناقش سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية القادمة
⋙ أتليتكو ينافس بايرن وتوتنهام على جناح مارسيليا المتألق
⋙ والدة كريستيانو تطلق تصريحا مثيرا للجدل : لا أمانع في أن يلعب ابني في باريس
⋙ الجريدة الرسمية التركية: 68 مرشحا مستقلا سينافسون مئات اخرين في الانتخابات
⋙ فرنسا تحذر ارتداء الملابس الدينية في مدارسها
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| محلل: روسيا تحافظ علي اتصالاتها مع تركيا بشأن بسوريا
⋙ فيديو| مراسل الغد: الوساطة المصرية تنجح في تهدئة الأوضاع بغزة
⋙ بالصور رئيس الوزراء يزور داري المسنين والايتام
الأكثر شيوعا