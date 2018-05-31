2018/05/31 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد عرفنا التشريعات العراقية بنصها القانوني مكتوبة بالحرف وبالكلمة وبالجملة المفيدة ، وقرأنا تراكيب ألفاظها بصياغات عراقية خالية من الشوائب واللحن ، وتذوقنا نكهتها العربية الأصيلة الخالصة ، المفعمة بالقواعد والحكم البالغة ، القاطعة في ثبوت دلالاتها وحقائق وقائعها ، لمجتمع حي يستند في عمله ويمارس أنشطته المختلفة ، على وفق الأسس والمبادئ والقيم الإنسانية … ليس كل ما مضى من التشريعات … مات – ١

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