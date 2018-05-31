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نائب وزير إسرائيلي: مجلس الأمن يدافع عن إسرائيل للمرة الأولى
2018/05/31 | 01:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال مايكل أورن نائب الوزير بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس الأمن الدولي يدافع عن إسرائيل للمرة الأولى في تاريخه.

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