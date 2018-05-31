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ليلة عنف في الكحلاء .. نزاع عشائري بسبب مباراة كرة قدم
2018/05/31 | 01:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمنيّة

منذ 2018-05-31 الساعة 00:51 (بتوقيت بغداد)

بغداد ــ موازين نيوز

اعلن رئيس مجلس قضاء الكحلاء في ميسان ميثم الغنامي، الاربعاء، عن اندلاع نزاع عشائري بسبب لعبة كرة قدم شعبية.

وقال الغنامي للصحفيين ان "نزاعا عشائريا اندلع مساء اليوم، بين عشيرتين في قضاء الكحلاء بسبب لعبة كرة قدم شعبية".

واضاف الغنامي ان "ذلك تسبب بحالى من الهلع لدى المواطنين".

وتشهد المحافظات العراقية بين فترة واخرى نزاعات عشائرية، فيما تتطور في بعض الحالات الى المواجهة المسلحة، بحسب مصادر امنية.

انتهى 

م ح ن 

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