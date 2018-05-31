مكافحة الإرهاب تنفي انسحاب قواتها من كركوك

2018/05/31 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 31 ماي 2018 - 1:20 ص

كركوك/ شبكة أخبار العراق- نفت قيادة العمليات الخاصة بجهاز مكافحة الارهاب في محافظة كركوك، الخميس، الانباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انسحاب مكافحة الارهاب وعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني للمحافظة.وقال قائد العمليات الخاصة بجهاز مكافحة الارهاب قائد خطة فرض القانون اللواء الركن معن السعدي في بيان صحفي، إن “الشائعات التي روجتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انسحاب قوات مكافحة الارهاب من كركوك وعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني لها، لا صحة لها”.وأضاف السعدي، أن “هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وان قواتنا مستمرة بتنفيذ مهامها في حفظ الامن وتطبيق القانون في مدينة كركوك”، مشيرا الى أن “اي تغيير لخططها وحركتها سيكون وفق توجيهات صادرة من القائد العام للقوات المسلحة والعمليات المشتركة”.واكد السعدي، أنه “لا انسحاب لقواتنا المستمرة في تأدية مهامها”،مشددا أن على “وسائل التواصل، ومن يروج للمعلومات غير الدقيقة، دعم القوات الامنية والمشاركة بدعم السلم وترسيخ التعايش بين مكونات كركوك”.وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت، اليوم أنباء تفيد بانسحاب قوات مكافحة الارهاب من محافظة كركوك، وعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني لها.

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