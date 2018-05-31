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عودة بوكيمون غو بحلة جديدة!عودة بوكيمون غو بحلة جديدة!
2018/05/31 | 01:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعةوكالة صدى الاعلام

حققت لعبة “بوكيمون غو” نجاحا باهرا عندما تم إطلاقها عام 2016، ما ساهم في زيادة انتشار وازدهار ألعاب نينتندو.

وأعلنت شركة الألعاب العملاقة اليوم أنها ستدمج لعبة “نينتندو سويتش” (Nintendo Switch) مع لعبة بوكيمون، في وقت لاحق من هذا العام.

وستظهر لعبتان جديدتان في سلسلة يوكيمون الرئيسية، ومن المقرر أن تتم عملية الإطلاق في 16 نوفمبر.

كما سيتم إضافة بوكيمون كويست إلى نينتندو سويتش أيضا.

ويبدو أن ربط ألعاب Let’s Go على “سويتش” مع بوكيمون غو على أجهزة آيفون وأندرويد، سيثير حماس اللاعبين في مختلف أنحاء العالم.

وقال جونيتشي ماسودا، المدير في استوديو ألعاب Game Freak المسؤول عن الإصدارات الجديدة: “مع إطلاق بوكيمون غو في عام 2016 والتفاعل العالمي الذي تبع ذلك، تم إضافة ملايين اللاعبين الجدد إلى عالم بوكيمون”.

واستطرد قائلا: “بالنسبة لكثير من الناس، كانت بوكيمون غو أول تجربة لهم بالنسبة لماركة بوكيمون، لذلك قمنا بصنع هذين الإصدارين ليكونا نقطة دخول سهلة إلى سلسلة PRG الأساسية الخاصة بنا”.

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