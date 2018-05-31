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اصابة 25 لاعب كرة قدم اثر سقوط مسقف ملعب شمالي ذي قار
2018/05/31 | 01:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وكالة نون الخبرية

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