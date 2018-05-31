الجبوري” يتوعد” مفوضية الانتخابات

2018/05/31 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 31 ماي 2018 - 1:39 ص

بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعد رئيس البرلمان سليم الجبوري، الخميس، بسحب الثقة عن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات في حال عدم امتثالها لقرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين واجراء عد وفرز يدوي لـ 10 % من اصوات الناخبين.وقال الجبوري، في لقاء متلفز، اليوم:انه “لم يكن هناك أي طروحات من قبل النواب، لإلغاء الانتخابات بالمجمل دون مبرر او التعرض للمفوضية، ولكن لو ثبت بأن الجهات المعنية لم تلتزم بقرارات مجلس النواب، ولم تلزم بإجراءات الحكومة المتبعة، سيكون لنا جلسات جديدة لاتباع صيغة قانون لمحاسبة ومعاقبة الجانب المقصر في هذا الجانب”.وأضاف رئيس البرلمان، ان “لم تلتزم المفوضية بتنفيذ قرارات البرلمان بشكل جازم، سيكون هناك خيارات سيتبعها البرلمان قد تصل الى سحب الثقة من المفوضية والأشخاص المقصرين”.وكان البرلمان العراقي صوت خلال جلسة عقدها مساء الاثنين الماضي على صيغة قرار بشأن الانتخابات، تقضي بإعادة عد وفرز نتائج 10 بالمائة من الانتخابات يدوياً، فضلاً عن الغاء التصويت المشروط، وتصويت الخارج.وردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، على قرار مجلس النواب بشأن اعادة العد الفرز يدويا بنسبة 10%، والغاء نتائج انتخابات الخارج.وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني، في حديث ، إن “قرار مجلس النواب بشأن اعادة العد والفرز يدويا بنسبة 10%، والغاء نتائج انتخابات الخارج لم يصل الى المفوضية بشكل رسمي الى هذه اللحظة”.وأضاف الرديني، ان “مجلس المفوضين سيدرس القرار جيداً حال وصوله، ثم سيتخذ موقفا منه بعد الدراسة والمناقشة، ومعرفة قانونية القرار ودستوريته”.وأكد عضو مجلس المفوضين، ان “مفوضية الانتخابات تمتلك امكانية اعادة العد والفرز يدويا بنسبة 10%، وهذا الشيء ليس بالمستحيل، فما زلنا نحتفظ بصناديق الاقتراع، لكن الاجراء تقرره المفوضية ولم تتخذ بشأنه شيء حتى الان”.

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