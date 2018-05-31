أول ابتكار لعلاج العمى في 10 دقائق

2018/05/31 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف العلماء أول قرنية ثلاثية الأبعاد في دراسة لجامعة نيوكاسل البريطانية، واستخدم الباحثون الخلايا الجذعية البشرية جنبا إلى جنب مع الكولاجين والألجينات في صناعة القرنية.

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