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أول ابتكار لعلاج العمى في 10 دقائق
2018/05/31 | 01:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكتشف العلماء أول قرنية ثلاثية الأبعاد في دراسة لجامعة نيوكاسل البريطانية، واستخدم الباحثون الخلايا الجذعية البشرية جنبا إلى جنب مع الكولاجين والألجينات في صناعة القرنية.

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