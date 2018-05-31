2018/05/31 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / فراس سعدون نشرت الجريدة الرسمية التركية، في وقت مبكر من اليوم الخميس، القوائم النهائية للأحزاب السياسية ومرشحيها المشاركين في الانتخابات المبكرة.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الخميس، أن ” الجريدة الرسمية أن المرشحين الذين سيتنافسون في الانتخابات بناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات بعد بتها في الاعتراضات على قوائم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجريدة الرسمية التركية: 68 مرشح سيتنافسون في الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجريدة الرسمية التركية: 68 مرشح سيتنافسون في الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).